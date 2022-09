Nigerian Music Chart: Asake’s “Organize” Leads

Asake’s “Organize” tops this week’s Nigerian Music Chart, and it is followed closely at number 2 by Wizkid’s “Bad to Me.”

Peruzzi’s “Hypertension” sits at number 3, while Pheelz and Davido’s “Electricity” drops two spots to number 4.

Asake’s “Joha” debuts at number 5, while Burna Boy’s “It’s Plenty” rises to number 6.

At number 7 we meet Fireboy DML and Asake’s “Bandana”, while BNXN’s “Many Ways” featuring Wizkid drops one spot to number 8.

Zlatan’s “Jaboti” debuts at number 8, while Eltee Skhillz’s “Supa” leads the chart from behind.

See the list:

10. ELTEE SKHILLZ – SUPA

9. ZLATAN – JABOTI

8. BNXN FT. WIZKID – MANY WAYS

7. FIREBOY DML X ASAKE – BANDANA

6. BURNA BOY – IT’S PLENTY

5. ASAKE – JOHA

4. PHEELZ FT. DAVIDO – ELECTRICITY

3. PERUZZI – HYPERTENSION

2. WIZKID – BAD TO ME

1. ASAKE– ORGANIZE

