Lagos APC releases delegates list [Full List]

Governor’s Advisory Council (GAC) member, Alhaji Mutiu Are; Alimoso All Progressives Congress (APC) Apex Leader, Abdullah Enilolobo; former Special Adviser to Lagos State Governor on Housing, Honourable Jimoh Ajao; Chairman of Odioolowo/Ojuwoye Local Council Development Area, Honourable Rasak Ajala; and former factional leader of APC in the state, Ogboni Fouad Oki were some of the prominent names on the list of delegates who will represent the state at the party’s National Convention coming up between Monday, 6 and Tuesday, 7 June, 2022.

Are will lead the Lagos Island team, Enilolobo and Ajao are in the Alimoso list, Ajala is part of Mushin team while Oki leads the Surulere team.

With three delegates representing each local government and Lagos having 20 local governments, a total of 60 delegates will represent Lagos State at the National Convention.

Other prominent names on the list include: former Chairman of Somolu Local Government, Prince Sesan Olanrewaju; member of the Governing Council of Lagos State University, Mr Tolani Sule and immediate past Chairman of APC in Lagos, Alhaji Babatunde Balogun among others.

Below is the full list of the delegates attending the National Convention:

*LIST OF LAGOS STATE NATIONAL DELEGATES*

*SOMOLU*

PRINCE SESAN OLANREWAJU MRS YINKA OSHINUBI HON. KOLADE ALABI

*SURULERE*

DAVID OLUTAYO ADENEKAN FOUAD OKI MEDINAT OMOBOLANLE AKINYEMI OBE

*OSHODI-ISOLO*

OTUNBA JIDE ONI MONSURA OLOYEDE BELLO ALH. ISLAMIYAT MODUPE AREGBE

*OJO*

YINKA DUROSINMI TOLANI SULE PRINCESS FELICIA ARIBIKOLASI

*MUSHIN*

HON. RASAQ AJALA OWOLABI FALANA ALH. M. MUSTAPHA

*LAGOS MAINLAND*

BABATUNDE WILLIAMS MRS NIMOTA BUHARI HON. ADEKUNLE ADEMOYE

*LAGOS ISLAND*

ALH. MUTIU ARE ALH. OYINLOMO DANMOLE CHIEF JIDE DAMAZIO

*KOSOFE*

HON. OLADELE OSHINLOWO HON. SAMIAT ABIMBOLA BADA HON. GBENSOLA KETIKU

*AJEROMI-IFELODUN*

MR LUKMON JIMOH HON. OLUFEMI AKANBI OKEOWO ALH. REWTI ILORI

*AGEGE*

JOSEPH ADEKUNLE OLUSANYA ALH. TAIYE ARIGBABUWO SUNDAY BABTUNDE

*ALIMOSHO*

HON. JIMOH AJAO HON. BISI ADEBAJO ALHAJI ABDULLAHI ENILOLOBO

*AMUWO-ODOFIN*

PRINCE SALIU SEKON I ALHAJI MEMUNAT AJAO ALH. FUNMI OKONRVU

*APAPA*

WALE AKAPO HON. BABTUNDE BALOGUN MUJIDAT OLANHUN

*BADAGRY*

PRINCE JOSEPH ADE AGORO HON. OLATUNDE SAMSON FOLORUNSHO

42 MRS YUSUF SOFIAT MEDESE

*ETI-OSA*

HON. WALE EDUN RASHIDAT ADU MS. BIODUN ELEGUSHI

*EPE*

HON. AHMED SERIKI HON. WASIU ODEYEMI HON. MODNAT YUSUF

*IBEJU-LEKKI*

DR. TOLA KASALI ALH. BODE OYEDELE MRS OKE MARGARET

*IFAKO-IJAIYE*

CHIEF ADEGBOYEGA SALVADOR ADEBAYO HON. DEMOLA DOHERTY BARR JOANA AJIBOLU ADEBOBUYI

*IKEJA*

FEMI DADA SEGUN ODUNMBAKI MRS TOYIN OBASEKI

*IKORODU*

SESAN DAINI ASIPA KAOLI OLUSANYA MRS O.O.T BENSON

