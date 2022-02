International Music Chart: Adele’s “Easy on Me” Leads this Top 40 List

Adele’s “Easy on Me” tops this week’s International Music Chart, and it is followed closely at number 2 by the Encanto Cast’s “We Don’t Talk About Bruno.”

Check out the rest on the list, in the order which they appear on the Top 40 Chart:

1. ADELE – EASY ON ME

2. ENCANTO CAST – WE DON’T TALK ABOUT BRUNO

3. FIREBOY DML X ED SHEERSAN – PERU (REMIX)

4. GLASS ANIMALS – HEAT WAVES

5. GAYLE – ABCDEFU

6. LIL KESH X ZINOLEESKY – DON’T CALL ME

7. THE KID LAROI X JUSTIN BIEBER – STAY

8. JESSICA DARROW – SURFACE PRESSURE

9. HARRYSONG FT. OLAMIDE X FIREBOY DML – SHE KNOWS

10. KODAK BLACK – SUPER GREMLIN

11. ED SHEERAN – SHIVERS

12. KIZZ DANIEL – POUR ME WATER

13. SAM FENDER – SEVENTEEN GOING UNDER

14. GUNNA X FUTURE FT. YOUNG THUG – PUSHIN P

15. T.I BLAZE X OLAMIDE – SOMETIMES (REMIX)

16. LOST FREQUENCIES X CALUM SCOTT – WHERE ARE YOU NOW

17. D-BLOCK EUROPE BFT. CENTRAL CEE – OVERSEAS

18. RUGER – SNAPCHAT

19. ELTON JOHN X DUA LIPA – COLD HEART (PNAU REMIX)

20. DIGGA D X STILLBRICKIN – PUMP 101

21. ADEKUNLE GOLD – MERCY

22. LAUREN SPENCER- SMITH – FINGERS CROSSED

23. DOJA CAT – NEED TO KNOW

24. ELTEE SKHILLZ – ODG

25. STEPHANIE BEATRIZ X OLGA MEREDIZ – THE FAMILY MADRIGAL

26. ED SHEERAN – BAD HABITS

27. SKIIBII FT. DAVIDO – BADDEST BOY (REMIX)

28. SWITCHOTR FT. A1 X J1 – COMING FOR YOU

29. LIL NAS X X JACK HARLOW – INDUSTRY BABY

30. ASAKE FT. OLAMIDE – OMO OPE

31. BELTERS ONLY FT. JAZZY – MAKE ME FEEL GOOD

32. JUSTIN BIEBER – GHOST

33. ARRDEE – FLOWERS (SAY MY NAME)

34. SILK SONIC – SMOKIN OUT THE WINDOW

35. ED SHEERAN – OVERPASS GRAFFITI

36. DUA LIPA – LEVITATING

37. LUUDE FT. COLIN HAY – DOWN UNDER

38. MUNI LONG – HRS AND HRS

39. ACRAZE FT. CHERISH – DO IT TO IT

40. ADELE – OH MY GOD

Share this: Twitter

Facebook



Like this: Like Loading...