African Music Chart: Wanitwa Mos, Master KG and Lowsheen’s “Sofa Silahlane” Leads

Wanitwa Mos, Master KG and Lowsheen’s “Sofa Silahlane” featuring Nkosazana Daughter tops the African Music Chart this week, which is followed by Camidoh’s “Sugarcane Remix” featuring King Promise, Mayorkun, and Darkoo.

Harmonize’s “Deka” featuring Mabantu drops one spot to number 3, while Khaligraph Jones’ “Mbona” drops one spot to number 4.

Samthing Soweto’s “Amagents” drops four spots to number 5, while Zuchu’s “Fire” continues to sit at number 6.

At number 7 we meet, Gyakie’s “Something”, while Willy Paul’s “Tamu Walahi” follows t number 8.

Nandy and Oxlade’s Napona” debuts at number 9, while Senior Oat’s “All in You” featuring Kemy Chienda leads the chart from behind.

See the list:

10. SENIOR OAT FT. KEMY CHIENDA – ALL IN YOU(RSA)

9. NANDY X OXLADE – NAPONA (TAN)

8. WILLY PAUL – TAMU WALAHI (KEN)

7. GYAKIE – SOMETHING (GHN)

6. ZUCHU – FIRE(TAN)

5. SAMTHING SOWETO – AMAGENTS (RSA)

4. KHALIGRAPH JONES – MBONA (KEN)

3. HARMONIZE FT. MABANTU – DEKA(TAN)

2. CAMIDOH FT. KING PROMISE, MAYORKUN X DARKOO – SUGARCANE (REMIX) (GHN)

1. WANITWA MOS, MASTER KG X LOWSHEEN FT. NKOSAZANA DAUGHTER – SOFA SILAHLANE (RSA)

